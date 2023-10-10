Французький політик назвав вторгнення РФ в Україну "повністю виправданим", заявивши про "катування і вбивства" російськомовних

Про це йдеться у підбірці ЦПД при РНБО України.

Дезінформація: Експерт з міжнародного права та публіцист з Франції Режіс де Кастельно заявив: "Після перевороту 2014 року російськомовне населення України зазнало переслідувань, катувань і вбивств. Цей фактор, як і багато інших, повністю виправдовує дії Росії у 2022 році з правової точки зору".

Маніпуляція: Американський журналіст Майкл Трейсі у соцмережі X (раніше Twitter) написав: "На практиці "Stand With Ukraine" призвів до "Уможливлення та сприяння півторарічному огидному руйнуванню, якому не видно кінця". Невже комусь справді потрібно розтлумачувати переклад "Stand With Israel" по буквах".

Маніпуляція: Польське видання Myśl Polska написало: "Знову ж таки, інтереси тих геополітичних сил, які підштовхували Польщу до підтримки України всупереч її власним інтересам, сьогодні змушують нас підтримувати Ізраїль на шкоду собі".