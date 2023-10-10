Французький політик назвав вторгнення РФ в Україну "повністю виправданим", заявивши про "катування і вбивства" російськомовних
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які продукували світові ЗМІ. Серед них, заява французького політика, який назвав вторгнення РФ в Україну "повністю виправданим" через нібито "катування і вбивства" російськомовних
Про це йдеться у підбірці ЦПД при РНБО України.
Дезінформація: Експерт з міжнародного права та публіцист з Франції Режіс де Кастельно заявив: "Після перевороту 2014 року російськомовне населення України зазнало переслідувань, катувань і вбивств. Цей фактор, як і багато інших, повністю виправдовує дії Росії у 2022 році з правової точки зору".
Маніпуляція: Американський журналіст Майкл Трейсі у соцмережі X (раніше Twitter) написав: "На практиці "Stand With Ukraine" призвів до "Уможливлення та сприяння півторарічному огидному руйнуванню, якому не видно кінця". Невже комусь справді потрібно розтлумачувати переклад "Stand With Israel" по буквах".
Маніпуляція: Польське видання Myśl Polska написало: "Знову ж таки, інтереси тих геополітичних сил, які підштовхували Польщу до підтримки України всупереч її власним інтересам, сьогодні змушують нас підтримувати Ізраїль на шкоду собі".
- Тим часом росіяни розгорнули нову дезінформаційну кампанію на тлі війни в Ізраїлі. Ворожі тг-канали поширюють неправдиву інформацію з ціллю дискредитувати Україну.
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