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Французький політик назвав вторгнення РФ в Україну "повністю виправданим", заявивши про "катування і вбивства" російськомовних

10 жовтня, 2023 вiвторок
13:11
Світ фейкові новини, fake news

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які продукували світові ЗМІ. Серед них, заява французького політика, який назвав вторгнення РФ в Україну "повністю виправданим" через нібито "катування і вбивства" російськомовних

Про це йдеться у підбірці ЦПД при РНБО України. 

Дезінформація: Експерт з міжнародного права та публіцист з Франції Режіс де Кастельно заявив: "Після перевороту 2014 року російськомовне населення України зазнало переслідувань, катувань і вбивств. Цей фактор, як і багато інших, повністю виправдовує дії Росії у 2022 році з правової точки зору". 

Маніпуляція: Американський журналіст Майкл Трейсі у соцмережі X (раніше Twitter) написав: "На практиці "Stand With Ukraine" призвів до "Уможливлення та сприяння півторарічному огидному руйнуванню, якому не видно кінця". Невже комусь справді потрібно розтлумачувати переклад "Stand With Israel" по буквах". 

Маніпуляція: Польське видання Myśl Polska написало: "Знову ж таки, інтереси тих геополітичних сил, які підштовхували Польщу до підтримки України всупереч її власним інтересам, сьогодні змушують нас підтримувати Ізраїль на шкоду собі". 

Суспільство
Україна
Росія
Польща
Франція
Ізраїль
фейк
російські фейки
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