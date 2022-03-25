Про це пише Le Figaro, - інформує Еспресо.TV.



"Ми вирішили зібрати якомога більше свідчень від людей, які були свідками скоєних злочинів, або самі стали жертвами", – пояснив отець Патрік журналістам видання.



Отець Дебуа сказав, що виступив такою ініціативою у зв’язку з обстрілами російською армією меморіалу Бабин Яр у Києві, - місцем, де спочивають останки майже 34 000 євреїв, вбитих у 1941 році, коли місто було під нацистською окупацією.



Команда священника за допомогою посередників на місцях змогла вже провести відеоконференції з майже двадцяться людьми, зокрема з Маріуполя, Ірпеня, Харкова та Херсона.



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