Французький священник, який задокументував геноцид євреїв у Східній Європі, збирає свідчення жертв війни в Україні, - Le Figaro
Отець Патрік Дебуа, президент асоціації Yahad In Unum, відомий своєю роботою про нацистські айнзацгрупи
Про це пише Le Figaro, - інформує Еспресо.TV.
"Ми вирішили зібрати якомога більше свідчень від людей, які були свідками скоєних злочинів, або самі стали жертвами", – пояснив отець Патрік журналістам видання.
Отець Дебуа сказав, що виступив такою ініціативою у зв’язку з обстрілами російською армією меморіалу Бабин Яр у Києві, - місцем, де спочивають останки майже 34 000 євреїв, вбитих у 1941 році, коли місто було під нацистською окупацією.
Команда священника за допомогою посередників на місцях змогла вже провести відеоконференції з майже двадцяться людьми, зокрема з Маріуполя, Ірпеня, Харкова та Херсона.
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