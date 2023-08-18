ФСБ допитала малолітніх дітей у справі проти їхньої матері про дискредитацію армії РФ

Про це повідомляє видання "Холод".

ФСБ порушила справу проти юристки з Архангельської області Лідії Прудовської. Дітей жінки, 9-річних хлопчика та дівчинку, офіційно викликали на допит як свідків. З ними провели бесіди, окремо один від одного, у присутності педагога-психолога та представника органів опіки.

Кримінальну справу проти Прудовської, зокрема, порушили через дописи росіянки у соцмережі "ВКонтакте", де вона висловлювалась про російське вторгнення в України

Один із дописів Лідії Прудовської ­­– це текстова версія промови співачки Земфіри під час концерту в Лондоні. У ній вона сказала, що просто зараз "Росія знищує Україну і саму себе" і назвала війну "абсолютно безглуздою та жорстокою".

Зараз Прудовській загрожує до пʼяти років позбавлення волі. У російському законодавстві наявність дітей до 14 років сприймається, як помʼякшувальна обставина і привід відстрочки покарання.