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ФСБ допитала малолітніх дітей у справі проти їхньої матері про дискредитацію армії РФ

18 серпня, 2023 п'ятниця
00:53
Війна з Росією ФСБ

Федеральна служба безпеки РФ допитала 9-річних дітей у справі про повторну дискредитацію російської армії, яку було порушено проти їхньої матері

Про це повідомляє видання "Холод".

ФСБ порушила справу проти юристки з Архангельської області Лідії Прудовської. Дітей жінки, 9-річних хлопчика та дівчинку, офіційно викликали на допит як свідків. З ними провели бесіди, окремо один від одного, у присутності педагога-психолога та представника органів опіки.

Кримінальну справу проти Прудовської, зокрема, порушили через дописи росіянки у соцмережі "ВКонтакте", де вона висловлювалась про російське вторгнення в України

Один із дописів Лідії Прудовської ­­– це текстова версія промови співачки Земфіри під час концерту в Лондоні. У ній вона сказала, що просто зараз "Росія знищує Україну і саму себе" і назвала війну "абсолютно безглуздою та жорстокою".

Зараз Прудовській загрожує до пʼяти років позбавлення волі. У російському законодавстві наявність дітей до 14 років сприймається, як помʼякшувальна обставина і привід відстрочки покарання.

  • У середу, 16 серпня, проєкт "Хочу жити" оголосив програму допомоги для росіян, чиї родичі та близькі були репресовані путінським режимом за антивоєнну позицію чи підтримку України.
Світ
Росія
ФСБ
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