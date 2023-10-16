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Війна з Росією: хроніка
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ФСБ намагається сформувати нову агентурну мережу в Україні, — Данілов

16 жовтня, 2023 понедiлок
18:09
Війна з Росією Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ФСБ намагається сформувати нову агентурну мережу в Україні, що орієнтуватиметься на залишки проросійськи налаштованого населення

Про це він написав у facebook.

"Нині за всіма ознаками ФСБ РФ робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу, покладаючи на неї далекосяжні надії. В перспективі йдеться про розгортання політичного проєкту, орієнтованого на залишки проросійськи налаштованого населення, а паралельно з цим здійснюється інформаційна інтервенція з намаганнями розхитати процес внутрішньоукраїнської дестабілізації", -  написав він.

За словами Данілова, ознаками подібної діяльності є різка активізація різноманітних "експертів", "акторів-розвідників" та "іншого роду аферистів у просуванні російською мовою російської ж повістки".

"Саме вони цієї миті волають про "провал" контрнаступу, натякають на необхідність перегляду цілей війни (і це вже не вихід на кордони 1991 року), роздають поради як воювати ЗСУ, видають фальшиві інсайди про "конфлікти" серед військово-політичного керівництва, закликають прийняти "хороших руських" і зрештою натякають, що з Росією необхідно домовлятися", - пояснив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що українці мають бути "інформаційно охайними", аби не потрапити під вплив цих наративів. 

  • Служба безпеки звинувачує колишнього співробітника СБУ, який співпрацював з ФСБ РФ, у державній зраді через проведення кібератак на українські ресурси.
РНБО
колаборанти
Олексій Данілов
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