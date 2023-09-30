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ФСБ підтримує розширення можливостей стеження за населенням РФ в інтернеті, – ISW

30 вересня, 2023 субота
07:29
Війна з Росією ФСБ

Російська служба безпеки має намір розширити власні можливості для стеження за користувачами інтернету, а також маскування своїх операцій

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що ФСБ, ймовірно, підтримує поправки до законопроєкту держдуми Росії, які розширять її інструменти цифрового авторитаризму для стеження за користувачами російського інтернету, банківських і телекомунікаційних компаній.

Цей законопроєкт дозволить російським правоохоронним органам віддалено отримувати доступ, редагувати та видаляти інформацію в базах даних російських приватних компаній. Повідомляється, що держдума РФ пропонує ці поправки для захисту персональних даних російських суддів, співробітників ФСБ і поліції від витоку особистої інформації.

Водночас росЗМІ повідомили, що російська асоціація великих даних, яка включає інтернет-гігант Яндекс, російські телекомунікаційні компанії та банки, виступила проти поправок і стверджувала, що такий доступ може призвести до нових витоків даних. 

Експерти ISW наголошують, що спроби ФСБ отримати контроль над базами даних великих компаній, ймовірно, є частиною спроби посилити стеження за населенням самої Росії і тимчасово окупованих територій України. Крім того, служба безпеки РФ також має намір використовувати потенційний новий доступ до баз даних, щоб легше маскувати свої операції.

Доступ ФСБ до баз даних приватних компаній може вплинути на інформаційну безпеку в інших країнах, які користуються послугами російської асоціації Big Data. У серпні Кремль намагався змусити Яндекс надати ФСБ дані міжнародних користувачів.

  • На початку повномасштабного вторгнення Росія одразу зайнялася перенаправленням інтернет-трафіку в окупованій Херсонській області на свою інфраструктуру.

Суспільство
Росія
ФСБ
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