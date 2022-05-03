Росія взяла під контроль інтернет-трафік на окупованій Херсонщині, – Reuters
Росія перенаправляє інтернет-трафік у окупованій Херсонській області на свою інфраструктуру
Про це повідомляє Reuters із посиланням на лондонську NetBlocks, яка контролює кібербезпеку та управління інтернетом.
Лондонська компанія NetBlocks повідомила, що відстежила майже повне відключення інтернету в Херсонській області в суботу, яке торкнулося різних українських провайдерів.
За її даними, з’єднання було відновлене через кілька годин, проте різні показники вказували на те, що трафік тепер проходить через Росію.
- 3 травня у Скадовську, що перебуває під тимчасовою окупацією, відновився мобільний зв'язок, але досі немає інтернету.
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