Росія взяла під контроль інтернет-трафік на окупованій Херсонщині, – Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на лондонську NetBlocks, яка контролює кібербезпеку та управління інтернетом.

Лондонська компанія NetBlocks повідомила, що відстежила майже повне відключення інтернету в Херсонській області в суботу, яке торкнулося різних українських провайдерів.

За її даними, з’єднання було відновлене через кілька годин, проте різні показники вказували на те, що трафік тепер проходить через Росію.