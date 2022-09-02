ФСБ у Москві розшукує вихідців з України, щоб звинуватити їх у можливих "терактах" у Росії, - розвідка
У Москві розпочали активний пошук громадян РФ, які виступають проти війни
Про це інформує Головне управління розвідки.
За інформацією розвідки, особливу увагу під час пошуку таких громадян приділяють колишнім громадянам України та українцям за походженням.
Пошукові роботи виконує група людей, одягнених у цивільне. Вони, представляючись співробітниками ФСБ, обходять квартири та з'ясовують, чи живуть десь поблизу українці, або чи не здає хтось українцям в оренду житло. Крім того, з'ясовують у громадян ставлення до "спецоперації".
Є дві цілі таких дій:
- запобігти формуванню та розповсюдженню негативного ставлення до так званої СВО (спеціальної воєнної операції) та виявлення людей, які можуть сформувати та розповсюдити незалежну думку серед громадськості;
- формування у суспільства негативного образу українців, висвітлення їх терористами та радикалами.
Надалі саме українців можуть звинувачувати у можливих "терактах" у Росії.
- Проведення прихованої мобілізації у РФ зазначає невдач, оскільки росіяни не хочуть іти вмирати на війну.
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