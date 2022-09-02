Про це інформує Головне управління розвідки.

За інформацією розвідки, особливу увагу під час пошуку таких громадян приділяють колишнім громадянам України та українцям за походженням.

Пошукові роботи виконує група людей, одягнених у цивільне. Вони, представляючись співробітниками ФСБ, обходять квартири та з'ясовують, чи живуть десь поблизу українці, або чи не здає хтось українцям в оренду житло. Крім того, з'ясовують у громадян ставлення до "спецоперації".

Є дві цілі таких дій:

запобігти формуванню та розповсюдженню негативного ставлення до так званої СВО (спеціальної воєнної операції) та виявлення людей, які можуть сформувати та розповсюдити незалежну думку серед громадськості;

формування у суспільства негативного образу українців, висвітлення їх терористами та радикалами.

Надалі саме українців можуть звинувачувати у можливих "терактах" у Росії.

Проведення прихованої мобілізації у РФ зазначає невдач, оскільки росіяни не хочуть іти вмирати на війну.