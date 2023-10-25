ФСБ використовує психологів для виявлення проукраїнських настроїв на ТОТ
На тимчасово окупованих територіях Луганщини діють кабінети психологічної допомоги, які фінансуються Росією. Там працюють психологи, які насправді агенти ФСБ
Про це інформує Центр національного спротиву.
Ворог створив у Луганській області "безплатні" кабінети психологічної допомоги. Росіяни відкрили близько десяти таких пунктів. У них обслуговують десятки людей.
"Психологи" ж завезені громадяни Росії, затверджені на ці посади ФСБ. А метою роботи так званих спеціалістів є зізнання про їхні та інших мешканців політичні погляди, виявлення проукраїнського населення.
Повідомляється, що вони теж агітують за приєднання до російської армії.
Спротив закликає українців не довіряти окупантам та повідомляти про дії ворога за посиланням.
- Водночас в окупованому Криму росіяни бояться синьо-жовтих кольорів манікюру, татуювань у вигляді української символіки та штрафують за виявлення проукраїнської позиції.
- Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що в тимчасово окупованому Криму є багато учасників руху опору, які сприяють успішним операціям українських сил проти російських окупантів на території півострова.
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