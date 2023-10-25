ФСБ використовує психологів для виявлення проукраїнських настроїв на ТОТ

Про це інформує Центр національного спротиву.

Ворог створив у Луганській області "безплатні" кабінети психологічної допомоги. Росіяни відкрили близько десяти таких пунктів. У них обслуговують десятки людей.

"Психологи" ж завезені громадяни Росії, затверджені на ці посади ФСБ. А метою роботи так званих спеціалістів є зізнання про їхні та інших мешканців політичні погляди, виявлення проукраїнського населення.

Повідомляється, що вони теж агітують за приєднання до російської армії.

Спротив закликає українців не довіряти окупантам та повідомляти про дії ворога за посиланням.