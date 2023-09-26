Мешканці окупованого Криму закликають до швидкого приходу ЗСУ

Про це повідомила постійна представниця президента в АР Крим Таміла Ташева в Офісі Президента.

Станом на 22 вересня 2023 року в окупаційних "судах" Криму були наявні 514 так званих адміністративних проваджень за статтею про "дискредитацію російської армії", а у 435 із них вироком стало незаконне накладення штрафу від 30 тис. до 50 тис. рублів..

Ташаева розповіла, що окупанти вважають нормальним накладати штрафи, тримати у в'язницях, змушувати просити вибачення на камеру перед президентом РФ Володимиром Путіним та російською армією за те, що громадяни підтримують позицію та армію своєї країни. Такі покарання за правду лише посилюють проукраїнські позиції, а динаміка спротиву трансформується та набирає ще більших обертів

За її словами, мешканці окупованого Криму відважно виступають проти символіки Росії, закликають до швидкого приходу ЗСУ, а також публічно висловлюють свою думку про те, що окупантам у Криму не місце.

"Натомість росіяни надзвичайно бояться синьо-жовтих кольорів, татуювань у вигляді державних символів України, українських пісень, свободи думки та вигуку "Слава Україні". Активізувались й потужно чинять опір рухи спротиву: "Кримські бойові чайки", "Жовта стрічка", "Зла мавка", "Атеш", "Рух 1918" і деякі активісти та партизани, які розвішують проукраїнські постери і в’яжуть синьо-жовті стрічки в громадських місцях. Учасники рухів фіксують злочини окупантів і переміщення ворожої техніки, псують російську символіку й показують, які насправді злочини скоює Росія в окупованому Криму", - наголосила представниця президента.