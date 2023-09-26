Так звану раду міністрів окупованого Криму перевели на дистанційку, - рух АТЕШ
Більшість співробітників псевдовлади тимчасово окупованого Криму перейшли на роботу з дому через загрозу українських ударів
Про це інформує військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
Джерела із Сімферопольської районної окупаційної адміністрації розповіли, що 95% співробітників псевдоради міністрів Криму у місті Сімферополь перевели на віддалену роботу.
Повідомляється, що це стосується й багатьох інших органів "адміністрацій" поблизу тимчасово окупованого півострова.
"Окупанти чудово усвідомлюють невідворотність покарання за свої злочини. Безліч із них уже вивозить свої сім'ї за межі Криму", - заявляє рух.
Активісти вважають, що такі дії демонструють оцінку російської протиповітряної оборони та можливості утримання Криму рашистами.
- Нагадаємо, увечері 25 вересня у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи у Севастополі та районі аеродрому "Бельбек".
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