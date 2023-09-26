Так звану раду міністрів окупованого Криму перевели на дистанційку, - рух АТЕШ

Про це інформує військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

Джерела із Сімферопольської районної окупаційної адміністрації розповіли, що 95% співробітників псевдоради міністрів Криму у місті Сімферополь перевели на віддалену роботу.

Повідомляється, що це стосується й багатьох інших органів "адміністрацій" поблизу тимчасово окупованого півострова.

"Окупанти чудово усвідомлюють невідворотність покарання за свої злочини. Безліч із них уже вивозить свої сім'ї за межі Криму", - заявляє рух.

Активісти вважають, що такі дії демонструють оцінку російської протиповітряної оборони та можливості утримання Криму рашистами.