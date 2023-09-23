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Росіяни планують вивезти музейні експонати з окупованого Севастополя до РФ під виглядом евакуації

23 вересня, 2023 субота
21:59
Війна з Росією Окупанти

Росіяни планують вивести з тимчасово окупованого Севастополя українські музейні експонати: це робитимуть під виглядом евакуації

Про це інформує пресслужба Міністерства надзвичайних справ РФ. 

У пам'ятці для надзвичайників зазначається, що найважливішим завданням для цивільної оборони є евакуація населення, матеріальних і культурних цінностей у безпечні райони.

"Воно вирішується як завчасно в мирний час, так і під час введення в дію планів ЦО. Полягає в плануванні, підготовці та проведенні евакуації, підготовці безпечних районів для розміщення населення, а також створенні та організації діяльності евакуаційних органів", - йдеться у повідомленні. 

Що відомо про викрадення Росією українських культурних цінностей 

22 травня росіяни наказали своїм посіпакам у Запорізькій області вивезти найбільш цінні експонати з Бердянського художнього музею ім. Ісаака Бродського. 

"Доручено в першу чергу вивозити найбільш цінні експонати – картини відомих художників Айвазовського, Бєнуа та інших", - розповіли в ЦНС.

27 червня Херсонський художній музей ідентифікував, по зроблених у сімферопольському Центральному музеї Тавриди світлинах, 50 вкрадених росіянами експонатів. Зокрема серед останніх ідентифікованих робіт стала картина херсонського графіка та живописця Владлена Ваганова "Лісова пісня". 

5 липня стало відомо, що окупаційна адміністрація Севастополя готує документи на вивезення понад 300 тис. експонатів з музею-заповідника “Херсонес Таврійський" для нібито реставрації. 

"Кому планується передавати фонди поки невідомо, але відомо, що це за межами півострова. При цьому варто зазначити, що на кінець 2014-го в фондах всього зберігалося близько 500 тис. одиниць зберігання (основний і допоміжний фонд), з них 300 тис. – це весь основний фонд", - йдеться у повідомленні. 

В онлайн-колекціях Ермітажу та Державного історичного музею Росії виявили 110 тис. археологічних знахідок, які в різні історичні періоди було вивезено з території сучасної України. Серед них щонайменше 5% золотих експонатів - понад 5000 археологічних знахідок. Здебільшого пам'ятки вивезли у Росію ще до проголошення Незалежності, хоча є й винятки. 

22 вересня президенту України Володимиру Зеленському у Вашингтоні під час церемонії повернули культурні цінності, викрадені російськими військами з тимчасово окупованих територій. 

Культура
Україна
Крим
мистецтво
російська армія
окуповані території
окупанти
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