В Криму активно розвивається проукраїнський рух опору, - представник ГУР Юсов

Про це він розповів в інтерв'ю Еспресо.

"Велика кількість громадян активно допомагає українським Силам безпеки й оборони інформацією і не тільки. Часто вони наражають себе на небезпеку", - зазначив Юсов.

Він наголосив, що проукраїнсський рух опору в Криму активно розвивається, дошкуляє росіянам і дає ефективні результати.

"На окупованих територіях рух опору є, він активно розвивається, активно взаємодіє із Силами безпеки й оборони, Силами спеціальних операцій ГУР, зі Службою безпеки. Він дає дуже добрі результати та розгортається. З різних джерел, із перехоплень, з оперативних даних ми бачимо, наскільки рух опору українців на окупованих територіях дошкуляє окупантам", - розповів представник української розвідки.

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Юсов наголосив, що величезна кількість спецоперацій на тимчасово окупованому півострові були б неможливими без представників національного спротиву і великої підтримки українського місцевого населення, яке "чекає часу вигнання окупантів, повернення законної української влади й армії".

Зокрема, йдеться про операції з ліквідації воєнних злочинців, зрадників, колаборантів, диверсії на окупованих територіях, які виводять з ладу військові об'єкти.

Крім того, на питання, чи може Україна завдавати ударів по енергоструктурі або соціальних напіввійськових об'єктах Криму, Юсов відповів, що дії українських оборонців у жодному випадку не мають шкодити цивільному населенню.

"Але якщо ми говоримо про якісь логістичні об'єкти, які використовуються для підтримки й постачання окупаційного корпусу, то це законні цілі, які будуть знищені, в тому числі для збереження життів цивільних українців", - підкреслив речник ГУР.

Спецоперації ГУР у Криму

У тимчасово окупованому Криму в ніч на 24 серпня відбулася спільна спецоперація Головного управління розвідки Міноборони за підтримки Військово-Морських сил України. Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Під час боєзіткнення наші захисники дали відсіч ворогу. В українському Криму знову замайорів державний стяг.

У вересні Юсов також повідомляв, що українська спецоперація на території тимчасово окупованого Криму триває. Однак розвідка не розкриває деталей.

4 жовтня ГУР заявило, що на тимчасово окуповану Росією територію Криму було здійснено десантну операцію, під час якої розвідники завдали удару по ворожих силах. Після виконання завдання спецпризначенці успішно відступили.

Згодом стало відомо, що під час цієї операції в Криму один з українських військових потрапив до полону. Юсов тоді запевнив, що Україна зробить все можливе для того, аби кожен полонений український захисник повернувся додому.