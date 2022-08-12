ФСБ затримала 6 кримських татар у Криму, яких обвинувачують в антиросійській діяльності, - правозахисниця Зудієва
Лутфіє Зудієва, журналістка та правозахисниця, зазначила, що вже сьогодні, 12 серпня, у Сімферополі проведуть судові засідання, де затриманим будуть обирати запобіжні заходи
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"11 серпня у Криму відбулися чергові обшуки в будинках кримських татар, внаслідок яких було затримано 6 людей. Затриманих доставили в управління ФСБ Криму, на ніч їх не відпустили до дому. А вже сьогодні, 12 серпня, у Сімферополі проведуть судові засідання, де їм будуть обирати запобіжні заходи. У постанові про порушення кримінальної справи йдеться про те, що їм закидають обвинувачення в антиросійській та антиконституційній діяльності на території Криму, яка пов'язана з релігійною пропагандою серед кримськотатарський народу та викликає неправильні відчуття у населення", - прокоментувала правозахисниця.
Лутфіє Зудієва додала, що затриманих звинувачують за статтею 205.5 кримінального кодексу РФ, що означає організація та участь у терористичному угруповуванні.
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