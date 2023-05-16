Про це пишуть російські ЗМІ.

За версією ФСБ, 25-річна жінка за завданням іноземних спецслужб "передавала" інформацію щодо об'єктів, військової техніки і бойових позицій РФ.

Зазначено, що у затриманої вилучили "технічні засоби, в яких було виявлено відомості, що розкривають дислокацію та діяльність угруповання військ ВС РФ "Схід", що брало участь у російському вторгненні в Україну. За даними ЗМІ, стосовно затриманої порушено кримінальну справу за статтею шпигунство. Її відправили до СІЗО. Жінці загрожує від 10 до 20 років ув'язнення.

Видання "Медіазона", проаналізувавши відео із затриманою, повідомляє, що на кадрах може бути українка Леніє Умерова.