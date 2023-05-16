ФСБ затримала громадянку України за "передачу даних": ЗМІ припустили, що це кримчанка Леніє Умерова
Російські спецслужби повідомили про затримання 25-річної жінки, підозрюваної в "зборі відомостей про дислокацію російських військ"
Про це пишуть російські ЗМІ.
За версією ФСБ, 25-річна жінка за завданням іноземних спецслужб "передавала" інформацію щодо об'єктів, військової техніки і бойових позицій РФ.
Зазначено, що у затриманої вилучили "технічні засоби, в яких було виявлено відомості, що розкривають дислокацію та діяльність угруповання військ ВС РФ "Схід", що брало участь у російському вторгненні в Україну. За даними ЗМІ, стосовно затриманої порушено кримінальну справу за статтею шпигунство. Її відправили до СІЗО. Жінці загрожує від 10 до 20 років ув'язнення.
Видання "Медіазона", проаналізувавши відео із затриманою, повідомляє, що на кадрах може бути українка Леніє Умерова.
- Лініє Умерову затримали на початку грудня 2022 року, протягом п'яти місяців силовики утримували її в Північній Осетії. Вона їхала з Києва в Крим до батька, у якого онкологічне захворювання. Її затримали на КПП "Верхній Ларс" і доставили до відділу поліції у Владикавказі. На початку травня стало відомо, що на Умерову завели справу про шпигунство.
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