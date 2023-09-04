FT: Китайські банки надають РФ мільярдні позики на тлі західних санкцій

Про це йдеться у звіті Financial Times.

Згідно з даними, які для FT проаналізувала Київська школа економіки, чотири найбільші банки Китаю вчетверо збільшили свій вплив на банківський сектор Росії від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Мова про Банк Китаю, Індустріально-комерційний банк Китаю, Китайський будівельний банк і Сільськогосподарський банк Китаю. Вони збільшили свій загальний вплив на Росію з 2,2 мільярда доларів на початку 2022 року до 9,7 мільярда доларів наприкінці березня цього року.

"Кредити китайських банків російським банкам і кредитним установам, які здебільшого є випадком заміни доларів і євро юанем, свідчать про те, що санкції роблять свою справу", – прокоментував виданню Андрій Онопрієнко, заступник директора з розвитку Київської школи економіки.

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