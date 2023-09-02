Щоб не було нарікань на затяжну війну, Україні потрібна ще краща зброя, а на Росію слід накладати ще сильніші санкції, - Макфол

Про це він сказав в інтерв'ю Еспресо.

Майкл Макфол вважає, що деякі країни Європи підтримують Україну набагато більше за інших, а США, президент Байден і його адміністрація дуже підтримують український уряд і військові зусилля та не кажуть президенту Зеленському вести переговори з росіянами.



Але він наголошує, що втома від очікування переможних результатів наростає навіть у США.

"Президента Байдена часто критикують за надання Україні занадто великої підтримки. Не забувайте, що наступного року у нас президентські вибори, де всі республіканці, які балотуватимуться проти президента Байдена, будуть активно критикувати його, а лідером республіканців зараз є Дональд Трамп, який, звісно, набагато менше підтримує фінансову та військову допомогу Україні, ніж президент Байден", - зазначив Макфол.

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Майкл Макфол заявив, що найшвидший спосіб закінчити цю війну є надання більшої кількості зброї, кращої зброї якомога швидше.

Те ж саме Макфол сказав про санкції: "Більше санкцій, потужніших санкцій, і якомога швидше. Це шлях до перемоги. Так можна прискорити процес закінчення війни. Інкременталізм гарантує затягнеться війни. Коли я чую таку критику, то кажу: давайте робити більше зараз, щоб прискорити закінчення варварського вторгнення Путіна в Україну."