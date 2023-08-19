Для Кремля переговори є елементом війни, - Безсмертний
Дипломат Роман Безсмертний зазначив, що Москва сподівається на переговорному майданчику досягти певних тактичних успіхів
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Континентальна геополітична ситуація говорить про те, що вісь Москва – Пекін – Тегеран - Мінськ будуть рухатися одночасно по двох напрямках. Це курс на розтягування війни у часі й паралельне створення нових вогнищ війни. І я у цьому не сумніваюся, бо поява вагнерівців у Білорусі це не тільки бажання Лукашенка навчити свої військових. А другий трек - досягнення на переговорному майданчику певних тактичних успіхів. І боронь Боже комусь в Україні думати, що Кремль одне одному протиставляє. Переговори, інформаційні атаки, переговорні атаки, атаки на лінії фронту, дезінформаційні атаки - все це є війна. Якщо хтось сьогодні у Вашингтоні, Парижі, Берліні, Лондоні ще думає про те, що переговори це інструмент досягнення мети для Москви, то вони допускають дуже велику помилку. Це складова війни ", - підкреслив дипломат.
Роман Безсмертний додав, що ситуація вибудовується таким чином, що Пекін не здатен на сьогодні швидко реагувати на поведінку Москви.
"Насправді ми маємо справу із явищем абсолютного зла. І якщо наші партнери це розуміють, то давним-давно треба змінювати відношення до ситуації. Треба формувати міжнародний корпус збройних сил і міжнародний штаб, відповідно, промислову базу та задуматись над тим, як вибудовувати план, як завдати удар по Москві, який би, по-перше, зруйнував цю коаліцію. А я не сумніваюсь, що вісь Мінськ - Москва - Тегеран - Пекін діє і продовжуватиме нарощувати свою взаємодію. І друге, треба розуміти, що ведучим у цій четвірці є не Пекін і не Тегеран, ведучою стороною є Росія, яка через маніпуляції задає тон", - зауважив Безсмертний.
- 9 серпня президент ОАЕ заявив про бажання організувати зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського на конференції ООН з клімату. У Держдепі, коментуючи цю ініціативу, сказали, що Зеленський має сам вирішувати, чи погоджуватись йому на переговори. "Перешкодою завжди було і залишається те, що Володимир Путін не відмовився від своїх імперіалістичних цілей, не відмовився від переконання, що Україна, за його словами, не є справжньою країною. І він не має наміру виводити свої війська з території України", - сказав представник Держдепу Метью Міллер.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що після виведення російських військ з України президент Володимир Зеленський може погодитись на переговори з Росією, але не з диктатором Володимиром Путіним
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