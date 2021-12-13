Функція України - пояснити неможливість компромісу, який пропонує Захід для РФ, - психолог

Про це він заявив у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.



"Мені здається, що багато хто на Заході думає, що це кінець історії. От Путін завоює Україну і це кінець історії. А це початок поганої історії, тому що ми загинемо, а для них почнеться погана історія. Відновиться СРСР - нова імперія, яка буде атакувати західний світ", - сказав експерт.



За його словами, ще є проблема компромісу між РФ та Заходом.



"Західна етика збудована на тому, що компроміс є добро, і західний світ пропонує Росії компроміс. Росія є східна культура і там шукають гармонії, вони не шукають компроміс. Він є зло. Коли вони йдуть на компроміс - це означає вони програли. Вони можуть йти на компроміс тільки під силою натиску і то тимчасово, чекаючи реваншу. Росія шукає способи досягнути реваншу. Західний світ не розуміє, що неможливо досягнути компромісу з Путіним. Функція України - ми повинні транслювати знання західному світу, що компроміс, якого вони шукають, є неможливим", - підсумував психолог.





Велика сімка офіційно попередила Росію про високу ціну нападу на Україну.