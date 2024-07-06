Англія по пенальті перемогла Швейцарію і вийшла у півфінал Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Основний час матчу Англія – Швейцарія, який пройшов у Дюссельдорфі, закінчився внічию 1:1. За швейцарців забив Брель Емболо, а англійців від поразки врятував Букайо Сака, вінгер відзначився на 80-й хвилині.

Кращого визначити не змогли й в додатковий час. Тому командам довелось бити пенальті, де кращими виявились футболісти збірної Англії – 5:3.

За англійців одинадцятиметрові удари реалізували Коул Палмер, Джуд Беллінгем, Букайо Сака, Айвен Тоні й Трент Александер-Арнольд.

За швейцарців забили Фабіан Шер, Джердан Шакірі та Зекі Амдуні. Проте англійський воротар Джордан Пікфорд відбив удар Мануеля Аканджі.

Переможці пар Англія – Швейцарія та Нідерланди – Туреччина зустрінуться у півфіналі 10 липня, цей матч пройде у Дортмунді.

Євро-2024

1/4 фіналу

6 липня

Англія – Швейцарія 1:1 (Серія пенальті – 5:3)

Голи: Сака, 80 – Емболо, 75

Як Україна виступила на Євро-2024

Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня в Мюнхені провалила матч проти Румунії й програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною – 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очки. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти до плей-офф.