АПЛ підготувала революційні зміни у трансляціях футбольних матчів

Про це повідомляє британський журналіст Сем Алекс.

Усім клубам Англійської Премʼєр-ліги щотижня потрібно буде вибрати один з трьох варіантів, який додадуть у класичну трансляцію матчів:

трансляція з роздягальні команди;

інтерв'ю з гравцем або тренером у перерві;

інтерв'ю з гравцями, яких замінили.

За інформацією джерела, інтерв'ю у перерві, ймовірно, зможе давати й помічник тренера.