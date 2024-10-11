АПЛ підготувала революційні зміни у трансляціях футбольних матчів
Англійська Премʼєр-ліга запровадить нові правила щодо трансляцій вже у наступному сезоні
Про це повідомляє британський журналіст Сем Алекс.
Усім клубам Англійської Премʼєр-ліги щотижня потрібно буде вибрати один з трьох варіантів, який додадуть у класичну трансляцію матчів:
- трансляція з роздягальні команди;
- інтерв'ю з гравцем або тренером у перерві;
- інтерв'ю з гравцями, яких замінили.
За інформацією джерела, інтерв'ю у перерві, ймовірно, зможе давати й помічник тренера.
- Україну в АПЛ презентують одразу 5 футболістів: Олександр Зінченко в "Арсеналі", Михайло Мудрик у "Челсі", Віталій Миколенко в "Евертоні", Ілля Забарний у "Борнмуті" та Єгор Ярмолюк у "Брентфорді".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.48
- EUR Купівля 44.95Продаж 45.57
- Актуальне
- Важливе