"Арсенал" - "Шахтар": де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Матч відбудеться на лондонському стадіоні Emirates та розпочнеться о 22:00. Наживо його покаже Megogo.

Ліга чемпіонів

Основний раунд. 3-й тур

"Арсенал" (Англія) - "Шахтар" (Україна)

22 жовтня, Лондон, стадіон Emirates

Початок - 22:00

Пряма трансляція на Megogo

Як "Шахтар" виступає в Лізі чемпіонів

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень виступають 36 клубів. Кожна з команд зіграє по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.

8 найкращих команд напряму вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.

Для "Шахтаря" дебютний матч оновленої ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився внічию 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились іншій італійській команді - "Аталанті" - 0:3.

У цьогорічній Лізі чемпіонів "Шахтар" також зіграє проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд), швейцарського "Янг Бойз", нідерландського ПСВ і французького "Бреста".