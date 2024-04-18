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Аудит в УАФ виявив відтік активів у 1,3 млрд грн за президентства Павелка

18 квітня, 2024 четвер
19:52
Футбол Будинок футболу УАФ

За попередніми результатами незалежного аудиту, у 2015-2023 роках відтік активів Української асоціації футболу перевищив 1,3 млрд грн

Про це повідомляє УАФ.   

У організації зазначили, що незалежна аудиторська компанія AC Crowe Ukraine за підсумками аналізу діяльності УАФ у 2015-2023 роках виявила відтік активів у 1 млрд 342 млн 900 тис. грн. 

"Основні збитки спричинено операціями з офшорними компаніями, втратами коштів через використання депозитів, витратами, пов'язаними із завищенням вартості придбаних товарів, робіт і послуг", - йдеться у звіті.   

В УАФ зазначили, що ці дані є попередніми та підлягають остаточному затвердженню. Фінальні результати перевірки оприлюднять після завершення аналізу. 

У 2015-2023 роках президентом УАФ був Андрій Павелко. Восени 2022 року він отримав підозру в кримінальному провадженні щодо будівництва заводу з виробництва штучних футбольних полів, а також закупівлі продуктів для Федерації футболу України. З листопада 2022 року Павелко перебував у СІЗО, з якого його випустили за клопотанням у лютому 2024 року. 

У січні 2024 року новим президентом УАФ обрали Андрія Шевченка, який ініціював аудит діяльності організації у попередні вісім років. 


 
Теги:
Спорт
Кримінал
Андрій Шевченко
Андрій Павелко
УАФ
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