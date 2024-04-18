Аудит в УАФ виявив відтік активів у 1,3 млрд грн за президентства Павелка
За попередніми результатами незалежного аудиту, у 2015-2023 роках відтік активів Української асоціації футболу перевищив 1,3 млрд грн
Про це повідомляє УАФ.
У організації зазначили, що незалежна аудиторська компанія AC Crowe Ukraine за підсумками аналізу діяльності УАФ у 2015-2023 роках виявила відтік активів у 1 млрд 342 млн 900 тис. грн.
"Основні збитки спричинено операціями з офшорними компаніями, втратами коштів через використання депозитів, витратами, пов'язаними із завищенням вартості придбаних товарів, робіт і послуг", - йдеться у звіті.
В УАФ зазначили, що ці дані є попередніми та підлягають остаточному затвердженню. Фінальні результати перевірки оприлюднять після завершення аналізу.
У 2015-2023 роках президентом УАФ був Андрій Павелко. Восени 2022 року він отримав підозру в кримінальному провадженні щодо будівництва заводу з виробництва штучних футбольних полів, а також закупівлі продуктів для Федерації футболу України. З листопада 2022 року Павелко перебував у СІЗО, з якого його випустили за клопотанням у лютому 2024 року.
У січні 2024 року новим президентом УАФ обрали Андрія Шевченка, який ініціював аудит діяльності організації у попередні вісім років.
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