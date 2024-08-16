"Багато часу витрачаємо на кордоні": Вернидуб знайшов виправдання після вильоту "Кривбасу" з ЛЄ
Головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб заявив, що серед причин, чому українська команда вилетіла з Ліги Європи, це логістика
Про це повідомляє офіційний сайт "Кривбасу".
Окрім проблем з логістикою, Юрій Вернидуб також поскаржився на брак досвіду у єврокубках.
"Супернику набагато простіше з переїздами. "Кривбас" не може грати вдома, а за кордоном. Наш домашній стадіон – в Кошице. Ви ж розумієте, ми граємо у Словаччині, потім автобусом повертаємось в Україну. Багато часу витрачаємо на кордоні. Граємо в Україні, а потім знову за кордон. Десь наших гравців в цьому плані не вистачає. Немає тієї свіжості, яка є у наших суперників. Десь ми не встигаємо фізично відновлюватись. Думаю, це найголовніше", - сказав головний тренер "Кривбасу".
- У першій грі, яка відбулася у словацькому Кошице, "Кривбас" поступився "Вікторії" з рахунком 1:2. Зустріч 15 серпня закінчилась поразкою українців 0:1.
- "Вікторія" у раунді плей-офф Ліги Європи зустрінеться з шотландським "Хартс". "Кривбас" боротиметься за вихід в основну стадію Ліги конференцій, суперник - іспанський "Реал Бетис".
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