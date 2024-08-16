"Багато часу витрачаємо на кордоні": Вернидуб знайшов виправдання після вильоту "Кривбасу" з ЛЄ

Про це повідомляє офіційний сайт "Кривбасу".

Окрім проблем з логістикою, Юрій Вернидуб також поскаржився на брак досвіду у єврокубках.

"Супернику набагато простіше з переїздами. "Кривбас" не може грати вдома, а за кордоном. Наш домашній стадіон – в Кошице. Ви ж розумієте, ми граємо у Словаччині, потім автобусом повертаємось в Україну. Багато часу витрачаємо на кордоні. Граємо в Україні, а потім знову за кордон. Десь наших гравців в цьому плані не вистачає. Немає тієї свіжості, яка є у наших суперників. Десь ми не встигаємо фізично відновлюватись. Думаю, це найголовніше", - сказав головний тренер "Кривбасу".