"Багато жовчі": гендиректор клубу-переможця ЛЧ накинувся на Коноплянку

Про це повідомляє Orange Sport.

Міхай Стоїца накинувся на Коноплянку після того, як українець розкритикував свій колишній клуб - "Клуж" - за непривабливий футбол, який ставить тренер, та заборгованість по зарплаті.

"Я не вірю жодному слову Коноплянки. Він усе одно отримував гроші від ФІФА як легіонер. Я вважаю, що він бреше крізь зуби. У Коноплянки багато жовчі. Казати, що ЧФР грає в "бий-біжи" – я так не думаю. Якби вони так грали, я б не вважав Панайотіса Тахцидіса за футболіста",, – сказав гендиректор "Стяуа".

Євген Коноплянка

Цього тижня Коноплянка став безробітним. Український вінгер достроково покинув румунський "Клуж". Сторони нібито розірвали контракт за обопільною згодою сторін. Хоча угода була розрахована до кінця цього сезону. Водночас сам Євген Коноплянка раніше заявив, що попросив агента вирішити свою ситуацію, бо "не бачить майбутнього з головним тренером".

Влітку 2023 року Коноплянка приєднався до "Клужа" на правах вільного агента з польської "Краковії". Проте закріпитись у складі 34-річний українець не зміг, лише 4 рази вийшов на заміну і відіграв трохи більше ніж 50 хвилин.

Результативними діями Коноплянка не відзначився.

Кар'єра Коноплянки

Коноплянка з 2008 по 2015 рік виступав за "Дніпро" та разом з командою дійшов до фіналу Ліги Європи у 2015 році. Також грав за іспанську "Севілью" та німецький "Шальке". У 2019 - 2022 роках був гравцем "Шахтаря"

На рахунку Коноплянки 87 матчів і 21 гол за збірну України.