Румунський "Клуж" розірвав контракт з Коноплянкою
Український вінгер Євген Коноплянка достроково покинув румунський "Клуж"
Про це повідомляє офіційний інстаграм "Клужа".
Сторони нібито розірвали контракт за обопільною згодою сторін. Хоча угода була розрахована до кінця цього сезону. Водночас сам Євген Коноплянка раніше заявив, що попросив агента вирішити свою ситуацію, бо "не бачить майбутнього з головним тренером".
Влітку 2023 року Коноплянка приєднався до "Клужа" на правах вільного агента з польської "Краковії". Проте закріпитись у складі 34-річний українець не зміг, лише 4 рази вийшов на заміну і відіграв трохи більше ніж 50 хвилин.
Результативними діями Коноплянка не відзначився.
Хто такий Євген Коноплянка
Коноплянка з 2008 по 2015 рік виступав за "Дніпро" та разом з командою дійшов до фіналу Ліги Європи у 2015 році. Також грав за іспанську "Севілью" та німецький "Шальке". У 2019 - 2022 роках був гравцем "Шахтаря"
На рахунку Коноплянки 87 матчів і 21 гол за збірну України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.13 Купівля 38.13Продаж 38.9
- EUR Купівля 41.84Продаж 42.96
- Актуальне
- Важливе