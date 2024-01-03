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Головна Спорт Румунський "Клуж" розірвав контракт з Коноплянкою

Румунський "Клуж" розірвав контракт з Коноплянкою

3 січня, 2024 середа
16:53
Спорт Євген Коноплянка

Український вінгер Євген Коноплянка достроково покинув румунський "Клуж"

Про це повідомляє офіційний інстаграм "Клужа".

Сторони нібито розірвали контракт за обопільною згодою сторін. Хоча угода була розрахована до кінця цього сезону. Водночас сам Євген Коноплянка раніше заявив, що попросив агента вирішити свою ситуацію, бо "не бачить майбутнього з головним тренером".

Влітку 2023 року Коноплянка приєднався до "Клужа" на правах вільного агента з польської "Краковії". Проте закріпитись у складі 34-річний українець не зміг, лише 4 рази вийшов на заміну і відіграв трохи більше ніж 50 хвилин.

Результативними діями Коноплянка не відзначився.

Хто такий Євген Коноплянка

Коноплянка з 2008 по 2015 рік виступав за "Дніпро" та разом з командою дійшов до фіналу Ліги Європи у 2015 році. Також грав за іспанську "Севілью" та німецький "Шальке". У 2019 - 2022 роках був гравцем "Шахтаря" 

На рахунку Коноплянки 87 матчів і 21 гол за збірну України.

Футбол
Збірна України
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