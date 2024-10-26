"Барселона" розтрощила "Реал" з Луніним у воротах
В 11-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Барселона" виявилась кращою за мадридський "Реал"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходив на "Сантьяго Бернабеу", закінчився розгромною поразкою "Реала" з рахунком 0:4. Дубль у ворота Андрія Луніна оформив поляк Роберт Левандовські. Один мʼяч форвард забив головою, а в іншому моменті реалізував вихід віч-на-віч.
Наприкінці зустрічі, коли рахунок був 0:2, Ламін Ямаль і Рафінья забили по одному голу, і довели матч до розгромної перемоги.
У турнірній таблиці Ла Ліги після 11-х матчів "Барса" має 30 очок і лідирує, а "Реал" з 24 балами йде другим.
Ла Ліга
11-й тур
25 жовтня
"Реал" - "Барселона" 0:2
Голи: Левандовські, 54, 56
- Головний конкурент українця за місце в воротах "Реала", Тібо Куртуа, отримав пошкодження і не потрапив у заявку на матч. У цьому сезоні у бельгійця вже була травма, тоді мадридці довірились Луніну, а він зіграв 2 матчі та пропустив 1 гол.
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