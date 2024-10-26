"Барселона" розтрощила "Реал" з Луніним у воротах

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який проходив на "Сантьяго Бернабеу", закінчився розгромною поразкою "Реала" з рахунком 0:4. Дубль у ворота Андрія Луніна оформив поляк Роберт Левандовські. Один мʼяч форвард забив головою, а в іншому моменті реалізував вихід віч-на-віч.

Наприкінці зустрічі, коли рахунок був 0:2, Ламін Ямаль і Рафінья забили по одному голу, і довели матч до розгромної перемоги.

У турнірній таблиці Ла Ліги після 11-х матчів "Барса" має 30 очок і лідирує, а "Реал" з 24 балами йде другим.

Ла Ліга

11-й тур

25 жовтня

"Реал" - "Барселона" 0:2

Голи: Левандовські, 54, 56