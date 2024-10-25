Головний конкурент Луніна не потрапив у заявку "Реала" на матч з "Барселоною"

Про це повідомляє пресслужба "Реала".

Бельгійський воротар Тібо Куртуа не потрапив у заяву мадридців на матч проти "Барселони", який пройде 26 жовтня. Раніше повідомлялось, що у голкіпера діагностували ушкодження привідного м’яза лівої ноги.

Новий шанс від Карло Анчелотті отримає Андрій Лунін, який є другим воротарем "Реала". У цьому сезоні у Куртуа вже була травма, тоді мадридці довірились українцю, а він зіграв 2 матчі та пропустив 1 гол.