Головний конкурент Луніна не потрапив у заявку "Реала" на матч з "Барселоною"
Мадридський "Реал" оголосив заявку на домашній матч 11-го туру Ла Ліги проти "Барселони"
Про це повідомляє пресслужба "Реала".
Бельгійський воротар Тібо Куртуа не потрапив у заяву мадридців на матч проти "Барселони", який пройде 26 жовтня. Раніше повідомлялось, що у голкіпера діагностували ушкодження привідного м’яза лівої ноги.
Новий шанс від Карло Анчелотті отримає Андрій Лунін, який є другим воротарем "Реала". У цьому сезоні у Куртуа вже була травма, тоді мадридці довірились українцю, а він зіграв 2 матчі та пропустив 1 гол.
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