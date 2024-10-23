Головний конкурент Луніна в "Реалі" Куртуа травмувався перед матчем з "Барселоною"
Голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа травмувався в матчі з дортмундською "Боруссією" в Лізі чемпіонів
Про це повідомляє The Athletic.
У Тібо Куртуа діагностували ушкодження привідного м’яза лівої ноги. Бельгійський голкіпер пропустить близько 2-3 тижнів. За цей час на "Реал" чекають матчі Ла Ліги проти "Барселони", "Валенсії" та "Осасуни", а також зустріч з "Міланом" у Лізі чемпіонів.
Новий шанс від Карло Анчелотті отримає Андрій Лунін, який є другим воротарем "Реала". У цьому сезоні у Куртуа вже була травма, тоді мадридців довірились українцю, а він зіграв 2 матчі та пропустив 1 гол.
- 4 вересня Андрія Луніна номінували на звання найкращого голкіпера 2024 року.
- 13 вересня Лунін та "Реал" домовилися про продовження угоди до 30 червня 2030 року.
- Актуальне
- Важливе