Головний конкурент Луніна в "Реалі" Куртуа травмувався перед матчем з "Барселоною"

Про це повідомляє The Athletic.

У Тібо Куртуа діагностували ушкодження привідного м’яза лівої ноги. Бельгійський голкіпер пропустить близько 2-3 тижнів. За цей час на "Реал" чекають матчі Ла Ліги проти "Барселони", "Валенсії" та "Осасуни", а також зустріч з "Міланом" у Лізі чемпіонів.

Новий шанс від Карло Анчелотті отримає Андрій Лунін, який є другим воротарем "Реала". У цьому сезоні у Куртуа вже була травма, тоді мадридців довірились українцю, а він зіграв 2 матчі та пропустив 1 гол.