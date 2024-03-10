"Барселона" відмовилась продати в ПСЖ 16-річного таланта за 200 млн євро

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, ПСЖ готовий заплатити "Барселоні" 200 млн євро за трансфер атакувального півзахисника Ламіна Ямаля. Проте "Барса" не збирається відпускати 16-річного вінгера в Париж.

Агент Жорже Мендеш цього тижня приїжджав в Іспанію, щоб обговорити можливий трансфер Ямаля в ПСЖ. Проте президент "Барселони" Жоан Ляпорта не погоджується з ціною 200 млн євро. Клаусула, що прописана в контракті, - 1 мільярд євро.

16-річний Ямаль - вихованець "Барселони". У цьому сезоні зіграв 37 матчів, забив 6 м’ячів, та віддав 4 результативні передачі за основну команду "Барси".