"Баварія" призначила новим головним тренером легенду "Манчестер Сіті"

Про це повідомляє офіційний сайт "Баварії".

Мюнхенці уклали з 38-річним бельгійцем контракт до червня 2027 року. На посаді головного тренера він змінив німця Томаса Тухеля.

Останнім клубом Венсана Компані був англійський "Бернлі", який він у 2023 році вивів до Прем'єр-ліги. У нинішньому сезоні клуб фінішував на передостанньому місці в чемпіонаті Англії та вилетів до нижчого дивізіону. Також бельгієць тренував "Андерлехт" з Брюсселя.

Впродовж ігрової кар'єри виступав на позиції центрального захисника за "Андерлехт", німецький "Гамбург" та англійський "Манчестер Сіті", у якому відіграв 11 років та став чотириразовим переможцем АПЛ.

"Баварія" завершила нинішній сезон без жодного титулу та фінішувала третьою в чемпіонаті Німеччини.