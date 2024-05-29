"Баварія" призначила новим головним тренером легенду "Манчестер Сіті"
Німецький футбольний клуб "Баварія" призначив новим головним тренером бельгійця Венсана Компані
Про це повідомляє офіційний сайт "Баварії".
Мюнхенці уклали з 38-річним бельгійцем контракт до червня 2027 року. На посаді головного тренера він змінив німця Томаса Тухеля.
Останнім клубом Венсана Компані був англійський "Бернлі", який він у 2023 році вивів до Прем'єр-ліги. У нинішньому сезоні клуб фінішував на передостанньому місці в чемпіонаті Англії та вилетів до нижчого дивізіону. Також бельгієць тренував "Андерлехт" з Брюсселя.
Впродовж ігрової кар'єри виступав на позиції центрального захисника за "Андерлехт", німецький "Гамбург" та англійський "Манчестер Сіті", у якому відіграв 11 років та став чотириразовим переможцем АПЛ.
"Баварія" завершила нинішній сезон без жодного титулу та фінішувала третьою в чемпіонаті Німеччини.
- "Баварія" оголосила про дострокове розірвання контракту з Томасом Тухелем по завершенні сезону ще у лютому 2024 року.
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