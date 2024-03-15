"Байєр" здійснив неймовірний камбек і вибив "Карабах" з Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч завершився перемогою "Байєра" з рахунком 3:2. Хоча ще до 72-ї хвилини "Карабах" вигравав 0:2 - завдяки голам Абделли Зубіра та Жунінью.

Важливо, що на 62-й хвилині Елвін Джафаркулієв отримав червону картку та залишив "Карабах" у меншості. Тоді азербайджанці вигравали з перевагою в один м'яч.

На 72-й хвилині Джеремі Фрімпонг переграв російського воротаря Андрія Луньова та скоротив відставання німецького клубу.

Проте найважливіший момент матчу стався вже в компенсований арбітром час. Патрік Шик зробив дубль та вивів "Байєр" у чвертьфінал Ліги Європи.

Перша зустріч команд закінчилась внічию 2:2.

Ліга Європи

1/8 фіналу

14 березня

"Байєр" (Німеччина) - "Карабах" (Азербайджан) 3:2 (Перший матч - 2:2)

Голи: Фрімпонг, 72, Шик, 90+3, 90+7 - Зубір, 58, Жунінью, 67

Вилучення: Джафаркулієв, 62