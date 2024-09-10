Чехія - Україна: букмекери дали фінальний прогноз на матч Ліги націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Чехія - Україна відбудеться у Празі 10 вересня та розпочнеться о 21:45. Наживо його покаже медіасервіс Megogo та регіональні телеканали Суспільного. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію.

Букмекери вважають фаворитом матчу Чехію, на перемогу якої пропонують коефіцієнт 2,44. На виграш України дають 3,10, на нічию - 3,35.

Ліга націй

Ліга B

Група B1

2-й тур

Чехія - Україна

10 вересня, Прага, Fortuna Arena

Початок - 21:45

Пряма трансляція на Megogo та регіональних телеканалах Суспільного

Як Україна виступає в Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2.

Також суперниками українців по групі B1 є Грузія та Чехія. Їхній матч 1-го туру закінчився розгромною перемогою грузинів - 4:1.