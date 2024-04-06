"Челсі" збирається підписати у пару до Мудрика ще одного українця

Про це повідомляє GiveMeSport.

За інформацією джерела, "Челсі" серйозно розглядає Артема Довбика, як варіант у випадку зриву трансферу нападника "Наполі" Віктора Осімхена.

Артем Довбик не єдиний у шорт-листі "Челсі", лондонцям також цікаві Віктор Дьйокереш зі "Спортінга", Лаутаро Мартінес з "Інтера" та Айвен Тоуні з "Брентфорда".

26-річний Артем Довбик у нинішньому сезоні зіграв за "Реал" 33 матчі у всіх турнірах, забив 17 голів та віддав 7 результативних передач.