Український бомбардир Довбик зробив дубль за "Жирону" в чемпіонаті Іспанії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Артем Довбик вийшов у стартовому складі "Жирони" разом з іншим українським гравцем - Віктором Циганковим. Форвард відкрив рахунок на 36-й хвилині, коли реалізував пенальті. "Бетіс" відігрався наприкінці першого тайму зусиллями Вілліана Жозе. Довбик знову вивів каталонців вперед на 65-й хвилині. Жозе незабаром знову зрівняв рахунок. Переможний гол за "Жирону" в компенсований час забив Крістіан Стуані.

"Жирона" перемогла "Бетіс" 3:2, набрала 65 очок та займає у Ла Лізі третє місце. Лідирує із 75 пунктами "Реал". "Барселона" має 67 балів та йде другою

Загалом 26-річний Артем Довбив у нинішньому сезоні зіграв за "Реал" 33 матчі у всіх турнірах, забив 17 голів та віддав 7 результативних передач.

Чемпіонат Іспанії

30-й тур

31 березня

"Жирона" - "Бетіс" 3:2

Голи: Довбик, 36 (пен.), 65, Стуані, 90+2 - Вілліан Жозе, 45+4, 76