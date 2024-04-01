Український бомбардир Довбик зробив дубль за "Жирону" в чемпіонаті Іспанії
Український футболіст Артем Довбик забив два голи за "Жирону" у матчі чемпіонату Іспанії проти "Бетіса"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Артем Довбик вийшов у стартовому складі "Жирони" разом з іншим українським гравцем - Віктором Циганковим. Форвард відкрив рахунок на 36-й хвилині, коли реалізував пенальті. "Бетіс" відігрався наприкінці першого тайму зусиллями Вілліана Жозе. Довбик знову вивів каталонців вперед на 65-й хвилині. Жозе незабаром знову зрівняв рахунок. Переможний гол за "Жирону" в компенсований час забив Крістіан Стуані.
"Жирона" перемогла "Бетіс" 3:2, набрала 65 очок та займає у Ла Лізі третє місце. Лідирує із 75 пунктами "Реал". "Барселона" має 67 балів та йде другою
Загалом 26-річний Артем Довбив у нинішньому сезоні зіграв за "Реал" 33 матчі у всіх турнірах, забив 17 голів та віддав 7 результативних передач.
Чемпіонат Іспанії
30-й тур
31 березня
"Жирона" - "Бетіс" 3:2
Голи: Довбик, 36 (пен.), 65, Стуані, 90+2 - Вілліан Жозе, 45+4, 76
- 31 березня український голкіпер Андрій Лунін провів 11-ту в сезоні гру на нуль за мадридський "Реал".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.92 Купівля 38.92Продаж 39.45
- EUR Купівля 42.07Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе