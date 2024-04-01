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Головна Футбол Український бомбардир Довбик зробив дубль за "Жирону" в чемпіонаті Іспанії

Український бомбардир Довбик зробив дубль за "Жирону" в чемпіонаті Іспанії

1 квітня, 2024 понедiлок
06:01
Футбол Артем Довбик

Український футболіст Артем Довбик забив два голи за "Жирону" у матчі чемпіонату Іспанії проти "Бетіса"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Артем Довбик вийшов у стартовому складі "Жирони" разом з іншим українським гравцем - Віктором Циганковим. Форвард відкрив рахунок на 36-й хвилині, коли реалізував пенальті. "Бетіс" відігрався наприкінці першого тайму зусиллями Вілліана Жозе. Довбик знову вивів каталонців вперед на 65-й хвилині. Жозе незабаром знову зрівняв рахунок. Переможний гол за "Жирону" в компенсований час забив Крістіан Стуані. 

"Жирона" перемогла "Бетіс" 3:2, набрала 65 очок та займає у Ла Лізі третє місце. Лідирує із 75 пунктами "Реал". "Барселона" має 67 балів та йде другою 

Загалом 26-річний Артем Довбив у нинішньому сезоні зіграв за "Реал" 33 матчі у всіх турнірах, забив 17 голів та віддав 7 результативних передач. 

Чемпіонат Іспанії

30-й тур

31 березня

"Жирона" - "Бетіс" 3:2

Голи: Довбик, 36 (пен.), 65, Стуані, 90+2 - Вілліан Жозе, 45+4, 76 

Теги:
Спорт
Віктор Циганков
Артем Довбик
Результати футбольних матчів
Ла Ліга
Жирона
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