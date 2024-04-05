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"Челсі" з Мудриком пропустив 3 голи, але на останніх хвилинах вирвав перемогу над МЮ

5 квітня, 2024 п'ятниця
00:28
Футбол Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ

У четвер, 4 квітня, лондонський "Челсі" переміг "Манчестер Юнайтед" у 31-му турі АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч завершився перемогою "Челсі" над "Манчестер Юнайтед" з рахунком 4:3. 

"Челсі" швидко вийшов вперед. До 19-ї хвилини гравці лондонського клубу забили 2 м'ячі: Конор Галлагер відкрив рахунок у матчі, а Коул Палмер подвоїв перевагу столичного клубу.

Проте перевага 2:0 трималася не довго. На 34-й хвилині Алехандро Гарначо скоротив відставання, а Бруно Фернандеш ударом головою зрівняв рахунок. 

На 67-й хвилині аргентинський півзахисник після розкішної передачі Антоніо забив свій другий гол і вивів МЮ вперед. 

Найемоційніша частина матчу сталась наприкінці. На 10-й компенсованій хвилині Коул Палмер реалізував пенальті та зробив рахунок 3:3, а вже на 11-й - вирвав для "Челсі" перемогу.

Українець Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі та зіграв 71 хвилину. Його оцінка - 6,8 - це середній показник серед футболістів "Челсі".

У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" піднявся на десяту позицію і з 43 балами відстає від "Манчестер Юнайтед" на 5 очок. МЮ йде шостим. Водночас у лондонців 1 матч у запасі.

Англійська Прем'єр-ліга

31-й тур

4 квітня

"Челсі" - "Манчестер Юнайтед" 4:3

Голи: Галлагер, 4, Палмер, 19 (пен.), 90+10 (пен.), 90+11 - Гарначо, 34, 67, Фернандеш, 39

Теги:
Спорт
Челсі
Манчестер Юнайтед
Михайло Мудрик
Результати футбольних матчів
Прем'єр-ліга Англії
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