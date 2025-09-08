ЧС-2026: розклад і результати матчів 8 вересня

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Усі матчі кваліфікації чемпіонату світу транслює MEGOGO. Матчі збірної України на цій платформі можна переглянути безплатно у мережі T2 та пакетах великих кабельних операторів.

ЧС-2026

Кваліфікація. 2-й тур

8 вересня

Група B

21:45 Косово – Швеція

21:45 Швейцарія – Словенія

Група C

21:45 Білорусь – Шотландія

21:45 Греція – Данія

Група I

21:45 Ізраїль – Італія

Група L

21:45 Гібралтар – Фарерські острови

21:45 Хорватія – Чорногорія

Кваліфікація ЧС-2026. Що відомо

Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартувала у кваліфікації грою проти Франції 5 вересня і поступилась 0:2.

9 вересня у Баку наша національна збірна зіграє з Азербайджаном. Також суперником України по групі D є Ісландія.

Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.