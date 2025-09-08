ЧС-2026: розклад і результати матчів 8 вересня
У понеділок, 8 вересня, відбудуться сім матчів 2-го туру відбору на ЧС-2026, зокрема Ізраїль - Італія і Хорватія – Чорногорія
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Усі матчі кваліфікації чемпіонату світу транслює MEGOGO. Матчі збірної України на цій платформі можна переглянути безплатно у мережі T2 та пакетах великих кабельних операторів.
ЧС-2026
Кваліфікація. 2-й тур
8 вересня
Група B
21:45 Косово – Швеція
21:45 Швейцарія – Словенія
Група C
21:45 Білорусь – Шотландія
21:45 Греція – Данія
Група I
21:45 Ізраїль – Італія
Група L
21:45 Гібралтар – Фарерські острови
21:45 Хорватія – Чорногорія
Кваліфікація ЧС-2026. Що відомо
Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартувала у кваліфікації грою проти Франції 5 вересня і поступилась 0:2.
9 вересня у Баку наша національна збірна зіграє з Азербайджаном. Також суперником України по групі D є Ісландія.
Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.
- Біла Церква
