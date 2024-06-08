"Динамо" домовилось про трансфер футболіста з чемпіонату Бразилії

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, київське "Динамо" вже домовилися з бразильською "Форталезою" щодо переходу 23-річного Браяна Себальоса.

Тепер залишилось лише узгодити умови контракту з самим гравцем. "Динамо" працює над тим, щоб переконати Себальоса переїхати в Україну. Батько футболіста сумнівається у доцільності трансферу.

Минулий сезон колумбійський захисник відіграв на правах оренди за "Атлетіко Хуніор". На його рахунку 11 матчів.

Transfermarkt оцінює Себальоса у 850 тис. євро.