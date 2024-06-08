"Динамо" домовилось про трансфер футболіста з чемпіонату Бразилії
Київське "Динамо" домовилось про трансфер центрального захисника бразильської "Форталези" Браяна Себальоса
Про це повідомляє "ТаТоТаке".
За інформацією джерела, київське "Динамо" вже домовилися з бразильською "Форталезою" щодо переходу 23-річного Браяна Себальоса.
Тепер залишилось лише узгодити умови контракту з самим гравцем. "Динамо" працює над тим, щоб переконати Себальоса переїхати в Україну. Батько футболіста сумнівається у доцільності трансферу.
Минулий сезон колумбійський захисник відіграв на правах оренди за "Атлетіко Хуніор". На його рахунку 11 матчів.
Transfermarkt оцінює Себальоса у 850 тис. євро.
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На тижні Олександр Піхальонок підписав з "Динамо" контракт на 5 років, фінансові умови трансферу з СК "Дніпро-1" не розголошуються.
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