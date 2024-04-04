"Динамо" розтрощило "Зорю" та вийшло на третє місце в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Динамо" на 7-й хвилині вивів вперед Олександр Андрієвський. У середині першого тайму перевагу киян у рахунку збільшив Владислав Кабаєв. До розгромного результат на 67-й хвилині довів Володимир Бражко.

"Динамо" перемогло "Зорю" 3:0, набрало 44 очка та вийшло на третю позицію у Прем'єр-лізі. Очолюють турнірну таблицю із 46 пунктами "Шахтар" та "Дніпро-1", який зіграв на 2 матчі більше за донеччан та киян.

Чемпіонат України

Перенесений матч 6-го туру

4 квітня

"Динамо" - "Зоря" 3:0

Голи: Андрієвський, 7, Кабаєв, 22, Бражко, 67