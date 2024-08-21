"Динамо" - "Зальцбург": де та коли дивитись перший матч плей-офф Ліги чемпіонів
У середу, 21 серпня, київське "Динамо" зіграє проти австрійського "Зальцбурга" у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів
Букмекери вважають, що "Динамо" є незначним аутсайдером протистояння. Можливість перемоги киян оцінюють у 2,97. На "Зальцбург" дають коефіцієнт 2,38. Нічию оцінюють у 3,70.
Перший матч плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" - "Зальцбург" стартує сьогодні о 22:00. Трансляція на Megogo.
Для потрапляння до групового раунду Ліги чемпіонів клубам потрібно також подолати раунд плей-офф турніру. До основної стадії ЛЧ від України напряму потрапив переможець УПЛ - "Шахтар".
Ліга чемпіонів
Плей-офф. Кваліфікація
Перший матч
21 серпня
"Динамо" (Україна) - "Зальцбург" (Австрія)
Польща, "Арена Люблін"
Початок - 22:00
Трансляція - Megogo
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