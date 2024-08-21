"Динамо" - "Зальцбург": де та коли дивитись перший матч плей-офф Ліги чемпіонів

Букмекери вважають, що "Динамо" є незначним аутсайдером протистояння. Можливість перемоги киян оцінюють у 2,97. На "Зальцбург" дають коефіцієнт 2,38. Нічию оцінюють у 3,70.

Перший матч плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" - "Зальцбург" стартує сьогодні о 22:00. Трансляція на Megogo.

Для потрапляння до групового раунду Ліги чемпіонів клубам потрібно також подолати раунд плей-офф турніру. До основної стадії ЛЧ від України напряму потрапив переможець УПЛ - "Шахтар".

Ліга чемпіонів

Плей-офф. Кваліфікація

Перший матч

21 серпня

"Динамо" (Україна) - "Зальцбург" (Австрія)

Польща, "Арена Люблін"

Початок - 22:00

Трансляція - Megogo