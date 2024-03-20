Довбик зацікавив німецький топ-клуб, - ЗМІ
Німецький "Лейпциг" стежить за ситуацією довкола нападника іспанської "Жирони" Артема Довбика
Про це повідомляє турецький журналіст Екрем Конур.
За інформацією джерела, "Лейпциг" бачить у 26-річному Артему Довбику потенційну заміну Лої Опенді та Беньямину Шешко. Бельгієць та словенець можуть покинути німецький чемпіонат вже влітку.
Довбик у цьому сезоні забив 15 голів та зробив 7 асистів. На рахунку українського форварда 32 матчі у дебютному сезоні за іспанську команду.
- У суботу, 16 березня, українського форварда Артема Довбика визнали найгіршим гравцем матч "Гетафе" - "Жирона".
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