Довбик зацікавив німецький топ-клуб, - ЗМІ

Про це повідомляє турецький журналіст Екрем Конур.

За інформацією джерела, "Лейпциг" бачить у 26-річному Артему Довбику потенційну заміну Лої Опенді та Беньямину Шешко. Бельгієць та словенець можуть покинути німецький чемпіонат вже влітку.

Довбик у цьому сезоні забив 15 голів та зробив 7 асистів. На рахунку українського форварда 32 матчі у дебютному сезоні за іспанську команду.