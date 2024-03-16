Довбика визнали найгіршим гравцем матчу Ла Ліги "Гетафе" - "Жирона"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У матчі 29-го туру Ла Ліги "Гетафе" з мінімальним рахунком вдома переміг "Жирону" (1:0). Українець Артем Довбик вийшов у стартовому складі та відіграв увесь поєдинок.

Статистичний портал SofaScore нагородив українця оцінкою 6,1 - це найгірший показник серед всіх футболістів. На рахунку Артема Довбика 3 втрачені явні гольові моменти, 5 виграних дуелей з 10, 4 точних паси з 6 та 18 дотиків до м'яча.

У турнірній таблиці Ла Ліги "Жирона" залишається на другій позиції з 62 балами, команда Мічела відстає від "Реала" на 10 очок. "Барселона" з 61 пунктом йде третьою, "Атлетико" - четвертий - 55 балів. Проте у мадридців і каталонців матч у запасі.