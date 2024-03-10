"Жирона" завдяки асисту Циганкова обіграла "Осасуну" та вийшла на 2 місце Ла Ліги

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Жирона" - "Осасуна" закінчився перемогою господарів з рахунком 2:0. На 13-й хвилині Порту відкрив рахунок у матчі завдяки результативній передачі Віктора Циганкова. А наприкінці зустрічі, на 87-й хвилині, Савіо подвоїв перевагу господарів.

Циганков віддав вже четверту результативну передачу у сезоні" На 64-й хвилині Мічел замінив українця через ушкодження. Артем Довбик відіграв 81 хвилину.

У турнірній таблиці Ла Ліги "Жирона" повернула собі друге місце, у команди Довбика та Циганкова 62 очки у 28 поєдинках. "Барселона", яка йде третьою, завоювала 61 пункт.

Лідером чемпіонату Іспанії є "Реал", команда Андрія Луніна набрала 66 очок за 27 матчів.

Ла Ліга

28-й тур

9 березня

"Жирона" - "Осасуна" 2:0

Голи: Порту, 13, Савіо, 87