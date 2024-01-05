Довбика визнали найкращим футболістом Ла Ліги у грудні
Українського нападника "Жирони" Артема Довбика визнали найкращим гравцем Ла Ліги у грудні
Про це повідомляє офіційний твіттер Ла Ліги.
Вболівальники зі всього світу шляхом голосування обрали Артема Довбика найкращим футболістом Ла Ліги у грудні. Нагорода присуджується Прімерою спільно з компанією EA Sports, яка випускає відеогру EA FC 24 (прим. - колишня назва FIFA).
У грудні Артем Довбик забив 4 м'ячі у Ла Лізі, а його "Жирона" тричі перемогла та одного разу зіграла внічию. Український бомбардир відзначився голами у ворота "Барселони", "Бетіса" й "Алавеса".
Добвик обійшов у голосуванні Борху Майораля з "Гетафе", Альваро Вальєса з "Лас-Пальмаса", "Родріго" з "Реала" та Іньякі Вільямса з "Атлетіка".
У відеогрі Артема Довбика нагородили спеціальною картою з рейтингом 87. Швидкість оцінили на 91 з 99, удари - 88, а фізику - 90. Водночас розробники відзначають феноменальну гру українця головою на 99 балів, максимально також оцінили стрибки (99).
- 4 січня український футболіст Артем Довбив віддав за "Жирону" результативну передачу в матчі проти "Атлетико" та захопив лідерство у Ла Лізі за кількістю голів та асистів.
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