Довбика визнали найкращим футболістом Ла Ліги у грудні

Про це повідомляє офіційний твіттер Ла Ліги.

Вболівальники зі всього світу шляхом голосування обрали Артема Довбика найкращим футболістом Ла Ліги у грудні. Нагорода присуджується Прімерою спільно з компанією EA Sports, яка випускає відеогру EA FC 24 (прим. - колишня назва FIFA).

У грудні Артем Довбик забив 4 м'ячі у Ла Лізі, а його "Жирона" тричі перемогла та одного разу зіграла внічию. Український бомбардир відзначився голами у ворота "Барселони", "Бетіса" й "Алавеса".

Добвик обійшов у голосуванні Борху Майораля з "Гетафе", Альваро Вальєса з "Лас-Пальмаса", "Родріго" з "Реала" та Іньякі Вільямса з "Атлетіка".

У відеогрі Артема Довбика нагородили спеціальною картою з рейтингом 87. Швидкість оцінили на 91 з 99, удари - 88, а фізику - 90. Водночас розробники відзначають феноменальну гру українця головою на 99 балів, максимально також оцінили стрибки (99).