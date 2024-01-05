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Головна Футбол Довбика визнали найкращим футболістом Ла Ліги у грудні

Довбика визнали найкращим футболістом Ла Ліги у грудні

5 січня, 2024 п'ятниця
19:49
Футбол Артем Довбик, Жирона, Ла Ліга

Українського нападника "Жирони" Артема Довбика визнали найкращим гравцем Ла Ліги у грудні

Про це повідомляє офіційний твіттер Ла Ліги.

Вболівальники зі всього світу шляхом голосування обрали Артема Довбика найкращим футболістом Ла Ліги у грудні. Нагорода присуджується Прімерою спільно з компанією EA Sports, яка випускає відеогру EA FC 24 (прим. - колишня назва FIFA).

У грудні Артем Довбик забив 4 м'ячі у Ла Лізі, а його "Жирона" тричі перемогла та одного разу зіграла внічию. Український бомбардир відзначився голами у ворота "Барселони", "Бетіса" й "Алавеса".

Добвик обійшов у голосуванні Борху Майораля з "Гетафе", Альваро Вальєса з "Лас-Пальмаса", "Родріго" з "Реала" та Іньякі Вільямса з "Атлетіка".

У відеогрі Артема Довбика нагородили спеціальною картою з рейтингом 87. Швидкість оцінили на 91 з 99, удари - 88, а фізику - 90. Водночас розробники відзначають феноменальну гру українця головою на 99 балів, максимально також оцінили стрибки (99). 

  • 4 січня український футболіст Артем Довбив віддав за "Жирону" результативну передачу в матчі проти "Атлетико" та захопив лідерство у Ла Лізі за кількістю голів та асистів.
Спорт
Технології
Артем Довбик
Ла Ліга
Жирона
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