Довбик віддав асист у грі з "Атлетико" та захопив лідерство у Ла Лізі за системою "гол плюс пас"
Український футболіст Артем Довбив віддав за "Жирону" результативну передачу в матчі проти "Атлетико" та захопив лідерство у Ла Лізі за кількістю голів та асистів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українець на 39-й хвилині віддав результативну передачу на Дейлі Блінда. Після цього в Артема Довбика стало у нинішньому чемпіонаті Іспанії 11 голів та 5 асистів. Це дозволило нашому форварду випередити Джуда Беллінгема з "Реалу" та захопити одноосібне лідерство за системою "гол плюс пас" у Ла Лізі. Добвика замінили на 67-й хвилині.
На той час рахунок у матчі був 3:3. За каталонців також забили Валері та Савіо. У мадридців хет-трик зробив Альваро Мората.
Чемпіонат Іспанії
19-й тур
3 січня
"Жирона" - "Атлетко" 3:2 (після 1 тайму)
Голи: Валері, 2, Савіо, 26, Блінд, 39 - Мората, 14, 44, 54
- 3 січня український воротар Андрій Лунін провів проти "Мальорки" 5 "сухий" матч у сезоні та допоміг "Реалу" відірватися від "Жирони" у чемпіонській гонці.
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