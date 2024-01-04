Довбик віддав асист у грі з "Атлетико" та захопив лідерство у Ла Лізі за системою "гол плюс пас"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Українець на 39-й хвилині віддав результативну передачу на Дейлі Блінда. Після цього в Артема Довбика стало у нинішньому чемпіонаті Іспанії 11 голів та 5 асистів. Це дозволило нашому форварду випередити Джуда Беллінгема з "Реалу" та захопити одноосібне лідерство за системою "гол плюс пас" у Ла Лізі. Добвика замінили на 67-й хвилині.

На той час рахунок у матчі був 3:3. За каталонців також забили Валері та Савіо. У мадридців хет-трик зробив Альваро Мората.

Чемпіонат Іспанії

19-й тур

3 січня

"Жирона" - "Атлетко" 3:2 (після 1 тайму)

Голи: Валері, 2, Савіо, 26, Блінд, 39 - Мората, 14, 44, 54