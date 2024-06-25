"Дуже щасливий": нідерландський футболіст повернувся в "Динамо"

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

За словами Джастіна Лонвейка, він дуже щасливий, що повернувся в "Динамо".

"Вчора вже провів своє перше тренування з командою. Дуже добре себе почуваю. Відпочив після непростого сезону. Він розпочався для мене досить важко, але другу частину можна відзначити зі знаком плюс. Тепер я тут, в Києві, можна сказати, починаю все з чистого листа", - сказав нідерландець.

24-річний Джастін Лонвейк повернувся до "Динамо" після оренд, де він грав за бельгійський "Андерлехт" і нідерландську "Фортуну" з міста Сіттард.