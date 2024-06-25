"Дуже щасливий": нідерландський футболіст повернувся в "Динамо"
Півзахисник київського "Динамо" Джастін Лонвейк прокоментував своє повернення в Україну
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
За словами Джастіна Лонвейка, він дуже щасливий, що повернувся в "Динамо".
"Вчора вже провів своє перше тренування з командою. Дуже добре себе почуваю. Відпочив після непростого сезону. Він розпочався для мене досить важко, але другу частину можна відзначити зі знаком плюс. Тепер я тут, в Києві, можна сказати, починаю все з чистого листа", - сказав нідерландець.
24-річний Джастін Лонвейк повернувся до "Динамо" після оренд, де він грав за бельгійський "Андерлехт" і нідерландську "Фортуну" з міста Сіттард.
- Лонвейк перейшов до "Динамо" у вересні 2022 року за 1,5 млн євро.
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