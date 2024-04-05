Екстренер "Динамо" Хацкевич, якого побили польські фани, пішов у відставку із "Заглембє"
Білорус Олександр Хацкевич залишив посаду головного тренера польського "Заглембе" Сосновець
Про це повідомляє офіційний сайт польського "Заглембє".
50-річний Олександр Хацкевич покинув польський клуб разом зі спортивним директором Михайлом Залевським і тренером-аналітиком Володимиром Аржановим.
Новим головним тренером "Заглембе" Сосновець став Марек Сагановскі, який підписав контракт до літа 2025 року з опцією продовження ще на сезон.
Екстренер київського "Динамо" білорус Хацкевич очолив "Заглембє" у січні 2024 року. Під його керівництвом колектив провів шість офіційних матчів, у яких зумів здобути лише дві нічиї та забив лише один гол. "Заглембє" продовжує перебувати на останній сходинці турнірної таблиці другого польського дивізіону.
- 3 квітня стало відомо, що Хацкевича під час тренування побили польські фанати.
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