Екстренер "Динамо" Хацкевич, якого побили польські фани, пішов у відставку із "Заглембє"

Про це повідомляє офіційний сайт польського "Заглембє".

50-річний Олександр Хацкевич покинув польський клуб разом зі спортивним директором Михайлом Залевським і тренером-аналітиком Володимиром Аржановим.

Новим головним тренером "Заглембе" Сосновець став Марек Сагановскі, який підписав контракт до літа 2025 року з опцією продовження ще на сезон.

Екстренер київського "Динамо" білорус Хацкевич очолив "Заглембє" у січні 2024 року. Під його керівництвом колектив провів шість офіційних матчів, у яких зумів здобути лише дві нічиї та забив лише один гол. "Заглембє" продовжує перебувати на останній сходинці турнірної таблиці другого польського дивізіону.