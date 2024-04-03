Екстренера київського "Динамо" Хацкевича під час тренування побили польські фанати, - ЗМІ

Про це повідомляє Meczyki.pl.

Зазначається, що 3 квітня після поразки від "Катовіце" (0:4) у матчі національного чемпіонату розлючені фанати увірвались на тренування футбольної команди.

Розлючена група людей вдарила по обличчю Хацкевича, а також кілька разів завдала ударів ногами. Цю інформацію журналістами видання підтвердили у клубі.

"Порушення тілесної недоторканності є патологією. Тут можна поставити крапку. Йдеться про хуліганський вчинок, а не про те, як тренер Хацкевич безнадійно показав себе в "Заглембє", - прокоментували скандал журналісти порталу.

Екстренер київського "Динамо" білорус Хацкевич очолив "Заглембє" у січні 2024 року. Під його керівництвом колектив провів шість офіційних матчів, у яких зумів здобути лише дві нічиї та забив лише один гол. "Заглембє" продовжує перебувати на останній сходинці турнірної таблиці.