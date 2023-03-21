Про це повідомляє "Український футбол".

За словами Олександра Хацкевича, він не розуміє навіщо новий тренер Руслан Ротань повернув Євгена Коноплянки, який грає за польську "Краковію", у збірну України, до якої він не викликався три роки.

"Я за грою Коноплянки не стежу вже давно, але мене цей вибір дуже здивував. Не знаю, чи був цей виклик узгоджений з Ребровим, УАФ чи це особистий вибір Ротаня, але якщо брати статистику Коноплянки, то я не розумію, за які заслуги він сьогодні викликається до збірної. Деякі футболісти із цієї збірної України навіть не знайомі з Коноплянкою", - сказав Хацкевич.

Востаннє 33-річний вінгер грав за національну команду у вересні 2020 року, коли вийшов на поле у грі Ліги націй проти Швейцарії (2:1).

Загалом Євген Коноплянка зіграв за збірну України 86 матчів та забив 21 гол.

Україна проведе перший матч відбору Євро-2024 26 березня у Лондоні на "Вемблі" проти Англії. Суперниками українців по групі також будуть Італія, Північна Македонія та Мальта.

Олександр Хацкевич працював у київському "Динамо" з червня 2017 до серпня 2019 року та привів команду до двох перемог у Суперкубку України. Під його керівництвом команда тричі фінішувала другою у чемпіонаті України та не змогла жодного разу пробитися до групового раунду Ліги чемпіонів.

Після звільнення з "Динамо" Хацкевич переїхав у Росію для роботи у волгоградському "Роторі", де пропрацював 1,5 року.

З 2010 до 2014 року Хацкевич очолював молодіжну команду "Динамо". У 2014 - 2016 роках був головним тренером збірної Білорусі. Також тренував мінське "Динамо" та "Вітебськ".

У 2010-2011 роках Хацкевич працював асистентом головного тренера збірної України.