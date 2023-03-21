Колишній тренер "Динамо" розкритикував Ротаня за повернення Коноплянки до збірної України
Колишній головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич заявив, що Євген Коноплянка не заслужив на повернення до збірної України
Про це повідомляє "Український футбол".
За словами Олександра Хацкевича, він не розуміє навіщо новий тренер Руслан Ротань повернув Євгена Коноплянки, який грає за польську "Краковію", у збірну України, до якої він не викликався три роки.
"Я за грою Коноплянки не стежу вже давно, але мене цей вибір дуже здивував. Не знаю, чи був цей виклик узгоджений з Ребровим, УАФ чи це особистий вибір Ротаня, але якщо брати статистику Коноплянки, то я не розумію, за які заслуги він сьогодні викликається до збірної. Деякі футболісти із цієї збірної України навіть не знайомі з Коноплянкою", - сказав Хацкевич.
Востаннє 33-річний вінгер грав за національну команду у вересні 2020 року, коли вийшов на поле у грі Ліги націй проти Швейцарії (2:1).
Загалом Євген Коноплянка зіграв за збірну України 86 матчів та забив 21 гол.
Україна проведе перший матч відбору Євро-2024 26 березня у Лондоні на "Вемблі" проти Англії. Суперниками українців по групі також будуть Італія, Північна Македонія та Мальта.
Олександр Хацкевич працював у київському "Динамо" з червня 2017 до серпня 2019 року та привів команду до двох перемог у Суперкубку України. Під його керівництвом команда тричі фінішувала другою у чемпіонаті України та не змогла жодного разу пробитися до групового раунду Ліги чемпіонів.
Після звільнення з "Динамо" Хацкевич переїхав у Росію для роботи у волгоградському "Роторі", де пропрацював 1,5 року.
З 2010 до 2014 року Хацкевич очолював молодіжну команду "Динамо". У 2014 - 2016 роках був головним тренером збірної Білорусі. Також тренував мінське "Динамо" та "Вітебськ".
У 2010-2011 роках Хацкевич працював асистентом головного тренера збірної України.
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20 березня збірна України вилетіла до Англії на перший матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024.
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