Екстренер збірної України назвав трансфер Мудрика в "Челсі" аферою
Колишній головний тренер "Динамо" та збірної України Йожеф Сабо негативно оцінив трансфер Михайла Мудрика з "Шахтаря" до "Челсі"
Про це повідомляє SportNews.
За словами Сабо, Мудрик не може нічого, окрім як просто бігати.
"Ще й до цього часу у всіх на слуху трансфер Мудрика до "Челсі". Всі побачили, що це справжня афера. Це гравець, у якого, крім дійсно хорошої швидкості, більше немає ніяких якостей. В УПЛ у нього був простір, де він міг розбігтися, а гравці з команд-суперниць не страхували один одного. Ну, це ж український чемпіонат. А почав Мудрик грати в АПЛ – і все. В Англії Мудрик такого простору не має. Його манеру гри вже всі вивчили. Він, виявляється, нічого не може, окрім як просто бігати. І вже ж скільки часу пройшло", - сказав Йожеф Сабо.
Михайло Мудрик: результати "Челсі"
У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" зараз посідає 10-те місце. Лондонська команда відстає від єврокубкової зони на 2 бали.
На рахунку Михайла Мудрика 25 матчів, 4 голи та 3 асисти за "Челсі" в цьому сезоні.
Transfermarkt оцінює українця у 40 млн євро
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