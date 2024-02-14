Екстренер збірної України назвав трансфер Мудрика в "Челсі" аферою

Про це повідомляє SportNews.

За словами Сабо, Мудрик не може нічого, окрім як просто бігати.

"Ще й до цього часу у всіх на слуху трансфер Мудрика до "Челсі". Всі побачили, що це справжня афера. Це гравець, у якого, крім дійсно хорошої швидкості, більше немає ніяких якостей. В УПЛ у нього був простір, де він міг розбігтися, а гравці з команд-суперниць не страхували один одного. Ну, це ж український чемпіонат. А почав Мудрик грати в АПЛ – і все. В Англії Мудрик такого простору не має. Його манеру гри вже всі вивчили. Він, виявляється, нічого не може, окрім як просто бігати. І вже ж скільки часу пройшло", - сказав Йожеф Сабо.