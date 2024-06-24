Євро-2024: Італія на останніх секундах врятувала матч з Хорватією та вийшла до плей-офф

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перед заключним туром Італія мала 3 очка, Хорватія - 1 пункт. Лідирувала з 6 балами Іспанія, яка достроково гарантувала собі перше місце. Албанія набрала 1 очко.

У Лейпцигу Хорватія втратила шанс вийти вперед на 53-й хвилині, коли Лука Модріч не зміг переграти Джанлуїджі Доннарумму з пенальті. Проте хорвати повели у рахунку вже після наступної атаки, коли Модріч вдало зіграв на добиванні.

Італія врятувалася від поразки на 90+8 хвилині - забив Маттія Дзакканьї. Чинні чемпіони Європи зіграли з хорватами внічию 1:1, набрали 4 очка та вийшли до 1/8 фіналу. Там вони 29 червня в Берліні зіграють зі Швейцарією. Хорвати з 2 балами стали третіми.

У паралельному матчі Іспанія переграла Албанію 1:0, набрала 9 очок та фінішувала в групі B першою. Албанці з 1 пунктом залишилися четвертими та вибули з турніру.

Євро-2024

3-й тур. Група B

24 червня

Хорватія - Італія 1:1

Голи: Модріч, 55 - Дзакканьї, 90+8

Як Україна виступає на Євро-2024

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.

21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались та здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.

У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України 26 червня зіграє проти Бельгії. У паралельній зустрічі гратимуть Румунія і Словаччина.

Усі команди групи E після 2-х турів мають по 3 бали. Проте за різницею забитих-пропущених голів наша національна команда займає останню позицію.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.